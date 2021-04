Betonpfeiler aus KZ Dachau auf eBay angeboten

Ein angeblich aus dem früheren Konzentrationslager in Dachau stammender Zaunpfosten ist auf eBay zum Kauf angeboten worden. Inzwischen wurde das Angebot gelöscht. Sämtliche Artikel mit Bezug zum Völkermord an den europäischen Juden und anderen Bevölkerungsgruppen sowie den Geschehnissen in den Konzentrationslagern seien nicht zulässig, teilte die Online-Plattform am Dienstag in Berlin mit.