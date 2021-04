Land gibt Wirtschaft mit 7,5 Mio. Euro Starthilfe

Südtirol öffnet am Montag

Die Entwicklung hänge aber auch von den Bedingungen ab, unter welchen die Gäste in ihre Länder zurückreisen können. In Deutschland gebe es Druck aus der Bevölkerung für Erleichterungen für Genesene und Geimpfte. Es gebe laufend Gespräche auf Länderebene. „Südtirol öffnet am Montag. Ich erwarte eine starke Dynamik“, sagte Platter am Rande des Konjunkturgipfels. Er gehe davon aus, dass Italien relativ rasch die Einreiseregeln verändern werde.