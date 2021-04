Fake-Shop bietet Hilfe bei häuslicher Gewalt

Wenden sich die Opfer häuslicher Gewalt in Polen direkt an die Polizei, machen sie gemischte Erfahrungen, weiß Gzyra-Iskander. Manche Beamte würden verständnisvoll reagieren und von einem neuen Recht Gebrauch machen, das seit November in Polen gilt. Die Polizei kann den Täter ohne Gerichtsentscheid aus der gemeinsamen Wohnung weisen - und ihm für zwei Wochen verbieten, sich diesem Ort zu nähern. „Manche Opfer bekommen bei der Polizei aber auch Ratschläge wie: ‘Schließen Sie sich doch einfach in Ihrem Zimmer ein.‘“