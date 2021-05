Parndorf als „Geisterstadt“ ++ Hoffen bei Winzern

„Ich will nur kurz Schuhe kaufen“

Im Vordergrund steht der aufklärende Dialog, so Oberstleutnant Helmut Marban. „Eine Anzeige bleibt die Ultima Ratio“ so der Büroleiter für Öffentlichkeitsarbeit und internem Betrieb bei der Polizei Burgenland. Autos werden stichprobenartig angehalten und die Lenker befragt. Ein Wiener sagt, er wolle „nur kurz Schuhe kaufen“ - er wird angewiesen, wieder umzudrehen und muss das Outlet ohne ein Schnäppchen wieder verlassen. Auch originellere Ausreden nützen nichts. „Ich hatte einen Termin in Winden am See!“ Fehlanzeige. Die Polizei sieht keinen Grund fürs Passieren. Ein Mitarbeiter informiert die Beamten, dass „bei der hinteren Einfahrt gerade alle Wiener reinfahren“ - auch sie werden es nicht schaffen.