Doskozil kehrt der Bundes-SPÖ den Rücken

„SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer nehmen“

Nach zahllosen öffentlich ausgetragenen Scharmützeln mit der Parteispitze, sei es nun wegen Richtungsstreitigkeiten in Migrationsfragen oder Corona-Politik, wolle er nun „die SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer nehmen“ und daher beim Parteitag am 26. Juni seinen Job als Vizeparteichef an den Nagel zu hängen. Niemand habe in der Krise Verständnis für interne Debatten, daher wolle er einen „Neustart ermöglichen“. Künftig werde sich nur mehr um das Burgenland kümmern, schreibt Doskozil, da sei er in der Krise ohnehin „rund um die Uhr gefordert“. Und zum formalen Abschied gibt der im Burgenland mit absoluter Mehrheit regierende Doskozil, der beim Parteitag im Jahr 2018 nur von 82 Prozent der roten Delegierten zum Vizeparteichef gewählt worden war und auch jetzt mit keinem berauschenden Wahlergebnis hätte rechnen können, seinen Bundesgenossen noch manches mit auf den Weg.