Nachbar schlug Alarm: Leiche lag Wochen in Haus

Nachdem niemand die Wohnungstür geöffnet hat, wurde diese von den Einsatzkräften aufgebrochen, denen sich ein grauenhafter Anblick bot. „Auf dem Boden lag eine Leiche – und das offenbar schon seit Wochen, wie Untersuchungen ergaben. Denn der Mann soll bereits am 9. April an einem Herzinfarkt verstorben sein“, so ein Ermittler.