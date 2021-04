Aus dem Nachbarbundesland Tirol droht Unheil

Gastro-Tourismus

Was die brasilianische Variante und die Fluchtmutation aus Tirol angeht, gibt der Mediziner Entwarnung. „In Vorarlberg gibt es bisher keine Fälle.“ Die Gefahr, dass die scharenweise einfallenden Gastro-Touristen aus Tirol die Fluchtvariante einschleppen, sieht Bernhard nicht. Schließlich müsste bei der Einreise ins Ländle ein negativer Test vorgelegt werden. „Es ist richtig, dass die Antigentests eine eingeschränkte Verlässlichkeit haben, allerdings gelten in den Gasthäusern bekanntlich strenge Regeln.“ Und im Fall der Fälle ließen sich Infektionen über die Registrierung zurückverfolgen. „Schlimmer wäre es, wenn die Tiroler nicht zum Einkehren kommen und stattdessen Privatgelage veranstalten würden“, merkt Bernhard an. Welche Folgen diese haben können, zeigt sich ja gerade im Bregenzerwald.