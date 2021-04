77 Häftlinge in den USA erhielten Pfizer-Überdosis

Nach Angaben des Iowa Department of Corrections (DOC) haben zwei medizinische Mitarbeiter am Dienstag versehentlich übermäßige Dosen des Covid-Impfstoffs verabreicht - angeblich die sechsfache Menge des Vakzins. Nachdem die Gefängnisbehörde von dem Fehler erfahren hatte, habe sie sich umgehend an das Zentrum für die Kontrolle von Krankheiten (CDC) gewandt, heißt es.