Armin Fidler: „Verstand wäre jetzt gefragt!“

Ist die Modellregion aufgrund der hohen Inzidenzzahlen in Gefahr?

Nein! Dafür muss man das Systemrisiko ansehen. Die Zahlen an den Krankenhäusern zeigen, dass es weder bei den Normal- noch bei den Intensivbetten zu einem drastischen Anstieg oder einer Verknappung gekommen ist. Die Belegung durch Covid-19-Patienten ist nur ein Viertel jenes Wertes, den wir im November hatten. Dazu kommt, dass längst nicht mehr so viele Krankenhaus-Mitarbeiter erkrankt, infiziert oder in Quarantäne sind. Die Impfung macht sich da bemerkbar. Im Moment sind nur fünf Mitarbeiter nicht einsatzfähig.