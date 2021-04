Bunte Blütenpracht für den Sommer

Beim Bepflanzen der Balkonkisterl gibt es aber ein paar zu beachten: Zunächst sollten nicht zu viele Pflanzen in ein Gefäß gegeben werden. Messner-Fritzl: „In einem ein Meter langen Balkonkasten empfehlen sich vier stark wachsende oder fünf schwach wachsende Pflanzen. Bei einem 80 Zentimeter langen Kasten ist es jeweils eine Pflanze weniger.“ Die Expertin rät mit dem Setzen noch zu warten, bis die Temperaturen Nachts nicht mehr unter fünf Grad sinken. Wer schon jetzt unbedingt los legen will, der muss die Balkonkisterl sonst zur Wand stellen und mit einem Flies abdecken. „Keinesfalls die Kisterl in Garage oder Keller stellen. Das vertragen die Blumen nicht.“ Nach einem Monat sollte dann mindestens einmal in der Woche flüssig gedüngt werden, um eine üppige Blütenpracht zu erhalten.