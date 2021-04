Als das Länderspiel in Lehen auf der Kippe stand

Fußball, Tennis und Co. standen still

Die Meisterschafts-Runden im Fußball-Unterhaus und im Tennis, die Urstein-Regatta der Ruderer, das Union-Meeting in Rif, das Motorrad-Festival am Salzburgring und die damals noch abgehaltene Salzburg-Rallye durch den Pongau wurden kurzerhand abgesagt.