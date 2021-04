Der Olympiastarter und das Ländle-Duo

Als der Wahl-Bregenzer Richard Ringer am 11. April nach 2:08.49 Stunden das Ziel des Marathons in Siena (It) erreichte, war klar: Jetzt ist ihm eines der drei deutschen Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio wohl nur mehr ganz schwer zu nehmen. Während Ringers österreichische Freundin Nada Ina Pauer bei widrigen Wetterverhältnissen vor Ort mitfieberte, drückten im Ländle zwei junge Herren die Daumen: Triathlet Leon Pauger und Mittelstreckenläufer Elias Nussbaumer.