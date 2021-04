Neuer Tempel als Säule der steirischen Kultur

Budget wurde erhöht

Als Halle für Kunst Steiermark startet man nun in eine neue Ära. „Wir wollen internationale Entwicklungen so früh wie möglich vor Ort spiegeln“, so Droschl. Das Land hat das Budget dafür um 142.000 auf 500.000 Euro erhöht, auch der Bund schießt mit 140.000 Euro 40 Prozent mehr zu und die Förderung der Stadt ist mit 102.000 Euro ebenfalls stabil. Dafür ist der Eintritt für Besucheer künftig auch gratis: „Wir wollen von den Besuchern lieber ihre Aufmerksamkeit als ihre Euros“, so Droschl. Niederschwelliger wird auch das Vermittlungsangebot online zugänglich gemacht.