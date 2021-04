World Car Awards: Das sind die Autos des Jahres!

World Urban Car

Wie der Gesamtsieg geht auch der Titel in der Kategorie der Stadtautos an einen Stromer: Der Honda e ist World Urban Car of the Year. Aus insgesamt sieben Kandidaten wählte die Jury ihn sowie Honda Jazz und Toyota Yaris in die Top 3. “Wir sind sehr stolz darauf, diesen prestigeträchtigen Award der World-Car-Awards-Organisation zu erhalten“, sagte Koji Watanabe, Hondas Chief Officer Brand and Communication Operations. “Unser Ziel ist es, ein Unternehmen zu sein, von dem die Gesellschaft will, dass es existiert. Awards wie dieser unterstützen unser Commitment, unseren Kunden auch in Zukunft Freude zu bereiten.“