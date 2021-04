„Jedes Kind hat einen Platz“ in Wiener Neustadt

Aus „Kostengründen“ will die Kirche ab Herbst 2022 den Domkindergarten nicht mehr weiterführen, aktuell sind von der Schließung 34 Kinder betroffen. Schneeberger: „Durch den Ausbau unserer Einrichtungen etwa in der Heideansiedlung oder der Innenstadt haben wir genug Platz, um sie weiterhin in Wiener Neustadt zu betreuen.“ Nötig sei lediglich eine normale Einschreibung Ende 2021. Auch der Pfarrkindergarten Herz Mariä im Stadtteil Kriegsspital ist von den Sparplänen der Diözese Wien betroffen. Hier sind die Verhandlungen zwar noch nicht abgeschlossen, es werde aber ebenfalls „eine Lösung für alle Kinder geben“, betont Schneeberger.