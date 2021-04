Corona: Regierung sieht das Licht schon heller

Seit Tagen schon kündigt die Regierung den Comeback-Plan an, der nun häppchenweise vorgestellt wird. Den Anfang macht - krone.at berichtete - die Erhöhung der Investitionsprämie von drei auf fünf Milliarden Euro. Generell soll bei der Klausur Hoffnung und Zuversicht verbreitet werden, die Koalition sieht das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels immer heller. Und nach all dem internen Krach wird auch die gute Zusammenarbeit betont.