Neunjähriger löschte „ganz cool“ den Brand

Denn der Bursche verhinderte mit seiner Reaktion Schlimmeres. Ein auf dem eingeschalteten Herd abgestelltes Plastikgeschirr war nämlich in Flammen aufgegangen. „Während seine Mutter in Panik geriet, blieb Fabian cool: Er schnappte sich eine Löschdecke, erstickte damit den Brand und schaltete den Herd ab“, berichtet die Feuerwehr, die im Anschluss zur Sicherheit gerufen wurde. Diese war voll des Lobes für Fabian, der schon bald die Feuerwehrjugend verstärken möchte. Woher er wusste, wie der Brand zu löschen ist? „Das haben wir in der Schule gelernt“, antwortete der Bursche den Florianis.