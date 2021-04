Zu gefährlich: Keine Erhebung nach Lawinenunglück

Nach dem schweren Lawinenunglück von Samstag in Matrei in Osttirol mit einem Todesopfer kämpft der zweite Verunglückte an der Innsbrucker Klinik um sein Leben. Der 48-jährige Mann liegt nach wie vor in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Die Experten des Tiroler Lawinenwarndienstes haben ausnahmsweise auf eine Unfallerhebung vor Ort verzichtet - zu gefährlich, heißt es!