Auf zum Spielplatz-Workout!

Fit zu bleiben oder zu werden schadet nie - ganz im Gegenteil! Auch, wenn sich dieses Vorhaben in Zeiten von Corona gar nicht so einfach umsetzen lässt. Warum nicht das Praktische mit dem Nützlichen verbinden, also Kinder beschäftigen und gleichzeitig selbst trainieren, wenn man Mama oder Papa ist? Ab auf den Spielplatz!