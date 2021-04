Stillende geimpfte Mütter schützen ihre Säuglinge

Junge Mütter, die ihre Kinder stillen und gegen Covid-19 geimpft worden sind, dürften ihre Säuglinge via Muttermilch vor SARS-CoV-2-Infektionen schützen. „Antikörper, die man in der Muttermilch dieser Frauen fand, zeigten eine starke Virus-neutralisierende Wirkung. Das deutet auf einen möglichen schützenden Effekt gegen eine Infektion von gestillten Babys hin“, so Autoren einer neuen Studie.