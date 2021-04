Motorradfahrer (25) bei Ausweichmanöver verletzt

Einen Crash mit fatalen Folgen konnte ein einheimischer Motorradfahrer (25) am Sonntag in Roppen gerade noch verhindern. Ein Pkw-Lenker (42) war auf seine Fahrbahn geraten. Dank eines Ausweichmanövers gelang es dem Biker, einer Kollision zu entgehen. Dabei streifte er jedoch an dem Auto und zog sich Verletzungen an der Hand zu.