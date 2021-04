Lafnitz-Bomber Kröpfl ist „fit wie ein Turnschuh“

„Unfassbar! So etwas habe ich noch nicht erlebt und wird glaub ich einmalig bleiben“, konnte es Mario Kröpfl, der vom Klub ein Angebot auf eine Vertragsverlängerung am Tisch liegen hat, am Tag danach noch immer nicht ganz glauben. Denn das 8:0 von Lafnitz gegen Dornbirn war der höchste Zweitliga-Sieg in der oststeirischen Vereinshistorie. Den der Kärntner mit einem Elfer im Panenka-Stil früh einleitete. „Vielleicht einer der leichtesten Elfer“, grinst das Schlitzohr. Doch er weiß: „Du überlegst viel, gerade nachdem es bei uns zuletzt nicht so gut gelaufen ist. Damit kannst du einen wichtigen Impuls geben. Und du hast das Risiko, denn wenn der Goalie stehen bleibt, bin ich der Depp vom Dienst“