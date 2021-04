Klagenfurt besiegt GAK im Aufstiegsduell mit 3:0

Austria Klagenfurt hat am Sonntag in der 2. Liga einen 3:0-Heimsieg gegen den GAK gefeiert. Die Truppe von Trainer Peter Pacult holte sich damit wieder Rang vier zurück, zwei Punkte vor Aufstiegskonkurrent Wacker Innsbruck. Die Tiroler hatten am Samstag bei den Young Violets Austria Wien 2:0 gewonnen. Der GAK als dritter aufstiegsberechtiger Verein fiel sechs Runden vor Schluss durch die Niederlage womöglich entscheidend neun Punkte hinter Klagenfurt zurück.