Entscheidende Jahre für Land- und Forstwirtschaft

„Diese Frage stellt sich derzeit nicht“

Bei der Frage nach seinen politischen Zielen auf Landesebene hält sich Hechenberger natürlich bedeckt. Stichwort künftiger Landeshauptmann bzw. Landesregierung. Da haben die Bauern stets ein gewichtiges Wort mitgeredet. Und das wird auch in Zukunft so sein. Gibt es also schon Ambitionen in Richtung Landespolitik? „Diese Frage stellt sich derzeit nicht. Ich bin gerade für meine vierte Periode als Präsident angelobt worden. Den davor angesprochenen Herausforderungen will ich mich stellen“, sagt Hechenberger.