Lungauer Biosphärenpark punktet in der Pandemie

Erhalten, entwickeln und partizipieren – das sind die Leitlinien des Lungaus, der seit 2012 gemeinsam mit den Kärntner Nockbergen ein UNESCO Biosphärenpark ist. Eine Auszeichnung, auf die die Bevölkerung stolz ist. Gerade deshalb funktioniert das Konzept so gut. „Während beim Nationalpark an erster Stelle der Naturschutz steht, stellt der Biosphärenpark den Menschen in den Mittelpunkt“, erklärt Biosphärenpark-Manager Markus Schaflechner. Seit dem Vorjahr ist er auch Geschäftsführer des Regionalverbands – bei ihm laufen also alle Fäden der regionalen Entwicklung zusammen.