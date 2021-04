Erstes Ziel gesichert - doch was macht Schopp?

Und wieder rauschte der Beifall laut für Seifedin Chabbi, der in seinem „Wohnzimmer“ neuerlich alles klar gemacht hatte. Am 28. November hatte der Austro-Tunesier der Admira mit dem 3:2 in der 90. Minute das Licht ausgeknipst. Damals hatte er als „Joker“ nur fünf Minuten bis zum Torjubel gebraucht.