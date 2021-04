Betrugs-Krimi um Kurzarbeit im Rotlicht

Die Nachtclubs des bekannten Rotlicht-Königs, in denen sich in der Hochzeit Dutzende Damen tummelten, sind ebenso geschlossen. Deshalb beantragte auch er Kurzarbeit. Jetzt schlug allerdings das Arbeitsmarktservice Alarm. Ihm war aufgefallen, dass der Geschäftsführer des Betreibers gleich dreimal angemeldet war. Das rief die Finanzpolizei auf den Plan. Als die „Krone“ im Ministerium nachfragte, gab man sich allerdings wortkarg. „Aufgrund von abgabenrechtlicher Geheimhaltung können wir keine personenbezogenen Auskünfte geben“, so ein Sprecher.