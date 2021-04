Neos orten Skandal: Wirbel um Personalhaus in Fiss

Kein Auftrag

Bestätigt in seinen Aussagen fühlt er sich durch eine Anfragebeantwortung seitens der NHT, die der „Tiroler Krone“ vorliegt. „Daraus ergeht zum Beispiel, dass ohne konkreten Auftrag der Landesregierung auf Initiative der Gemeinde Fiss das Mitarbeiterhaus an der Waldbahn errichtet wurde. Hier wird von der öffentlichen Hand bevorzugt für Privatinteressen gebaut, während in ganz Tirol die Mietpreise durch die Decke gehen und günstiger Wohnraum mehr als rar gesät ist“, kritisiert der Politiker.