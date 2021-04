Geimpfter Struber hofft auf starke Saison

Die 26. Saison der Major League Soccer (MLS) startet am Wochenende mit einem österreichischen Chefcoach. Gerhard Struber nimmt seine erste volle Saison mit den New York Red Bulls in Angriff und will dabei besser abschneiden als 2020, wo man bereits in der 1. Play-off-Runde im damals ersten Pflichtspiel unter dem Salzburger scheiterte. Die Coronavirus-Pandemie wird im Gegensatz zur Vorbereitung keine Probleme bereiten, da alle Spieler und das Trainerteam schon geimpft wurden.