Panzerschlauch gerissen: Wohnung und Fassade nass

Am Einsatzort angekommen, wurde auch tropfendes Wasser an der Fassade festgestellt. Ursache war ein gerissener Panzerschlauch an der Küchenarmatur. Die Aufgabe der Feuerwehr war es, sich Zugang zur betroffenen Wohnung zu verschaffen und die Wasserzufuhr zu stoppen. In den Räumlichkeiten der Wohnhausanlage entstand ein Schaden unbekannten Ausmaßes.