Die Klinger-Schwestern greifen wieder gemeinsam an

Von der Reserve-Liste rutschten die Schwestern in Mexiko in die Qualifikation, kämpfen dort am Freitag um den Hauptbewerb. „Wir sind extrem froh. Auf uns wartet zwar gleich ein Top-Team, daher sind wir in der Außenseiterrolle. Doch wir können mit einer guten Leistung jeden schlagen und uns beweisen!“