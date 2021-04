Duckland biegt auf die Zielgerade

Der Grazer Character Designer Florian Satzinger, ausgebildet am Vancouver Institut für Medienkünste und Preisträger des prestige-trächtigen Nemoland Award (2009) in Florenz, arbeitet vorwiegend für US-amerikanische Filmstudios wie Walt Disney, Warner Bros. und die Zanuck Company. So sind Figuren wie Donald Duck, Mickey Mouse, Daffy Duck, Bugs Bunny, Pinky und der Brain sowie Scooby-Doo bereits alle über seinen Zeichentisch gewandert.