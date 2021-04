Osterurlaub könnte für Busreisende teuer werden

In diesem Fall sind die Coronabestimmungen eindeutig: Wer aus dem Ausland nach Österreich einreist, muss bei den stichprobenartigen Kontrollen an der Grenze Folgendes vorlegen: eine elektronische Registrierung, frühestens 72 Stunden zuvor durchgeführt, und ein ärztliches Attest oder ein negatives Testergebnis. Nach der Einreise heißt es zehntägige Quarantäne, von der man sich frühestens am fünften Tag „freitesten“ kann.