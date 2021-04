Linzer verschicken quantenverschlüsseltes Foto

Übertragungsraten von Hunderten Megabit/Sekunde möglich

„Zwar ist noch weitere Forschung notwendig, aber mit unserer Methode sind Übertragungsraten im Bereich von Hunderten Megabit pro Sekunde durchaus möglich“, so Schimpf. Ein Vorteil des Ansatzes mit den Halbleiter-Quantenpunkten ist, dass man sich damit in einer Materialumgebung bewegt, auf der die herkömmliche Elektronik basiert. Das macht sie neben der Kommunikation auch für die Verbindung mit Quantentechnologie im Bereich optischer Quantencomputer oder Quantensimulatoren interessant. Zudem würden Quantenpunkte Photonen in einer Qualität erzeugen, „die bisher genutzte Photonenquellen nicht erreichen“, so der an der Arbeit beteiligte Physiker Philip Walther von der Uni Wien.