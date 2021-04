Humorvolle Eselsbrücke für die Corona-Regeln

„Vielen Dank an alle, die sich vorbildlich an die Regeln halten und ihre Mitreisenden schützen“, hieß es am Mittwoch auf Twitter. Einen kleinen, launigen Seitenhieb konnten sie sich allerdings auch nicht verkneifen, gerichtet wohl an all jene, die beim Antreffen ohne Maske gerne in die „Ausredenkiste“ greifen.