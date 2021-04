Bauernschaft möchte auf der Welle weiterreiten

„Beratung ist gezielter und auch treffsicherer“

Schwerpunkt heißt auch Aktion! Als erstes flatterte den Tiroler Bäuerinnen und Bauern ein Analysebogen auf den Hof. Nicht nur den 4000 Betrieben in der Direktvermarktung. Man möchte auch neue dazugewinnen. Den Hauptgrund dieses Fragebogens schildert der in der Kammer zuständige Wendelin Juen: „Mit der Erhebung möchten wir die Beratung gezielter und treffsicherer machen.“ Man sehe, ob und wo der Schuh drückt. Am Ende wird eine überarbeitete Datenbank als Basis für spezifischere Kommunikation stehen. Man setzt also in der Direktvermarktung auf Weiterbildung und noch mehr Kompetenzen.