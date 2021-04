Ungarische Venusfalle als „Most Wanted“ gefasst

Klaudia B. sei laut Fahndern völlig überrascht gewesen ob des frühmorgendlichen „Besuchs“ an ihrer Wohnadresse in Aschach an der Donau. Vor fast exakt vier Jahren war die heute 30-Jährige in ihrer Heimat Ungarn zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Wegen einer Reihe schwerer Raubüberfälle auf leichtgläubige Opfer, die ihrem Charme verfallen waren.