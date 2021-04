Wilde Randale auf Toilette am Flughafen Wien

Dubiose Umstände führten wohl am Montag gegen 16.30 Uhr zu einem veritablen Kurzschluss beim Westafrikaner. Im Bereich der Ankunftshalle soll angeblich eine „schlechte Nachricht“ für den in Deutschland gemeldeten 28-Jährigen eingegangen sein. Der Ausländer zerstörte plötzlich das Inventar auf der Toilette und erschreckte so mehrere Airport-Besucher und Bedienstete beinahe zu Tode.