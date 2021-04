Energie Steiermark investiert kräftig

Auch in nächster Zeit stehen die Zeichen auf Expansion. 1,2 Milliarden sollen in den nächsten fünf Jahren in erneuerbare Energie fließen. Die bundespolitischen Ziele beurteilt Vorstandsdirektor Martin Graf hier zwar positiv. Aber: „Was letztlich zählt, ist eine breite Allianz im Parlament. Wir brauchen Rechtssicherheit, um investieren zu können.“