Schneeschauer im Westen, stürmische Böen im Osten

Während sich gegen Westen hin der Winter mit teils kräftigem Schneefall zurückgemeldet hat - in Teilen Kärntens und Tirols stand man am Dienstagmorgen mit einer recht ansehnlichen Schneedecke auf -, ist Frau Holle in Richtung Osten etwas die Puste ausgegangen - allerdings lediglich in Sachen Schneefall. Während sich etwa in Wien nur vereinzelt kleinere Flocken in den Regen mischten, waren die Windböen dafür umso kräftiger.