Es schneit wieder in Kärnten: Kettenpflicht & Co

Wetter am Dienstag

Vor allem in Oberkärnten schneit es auch noch am Vormittag kräftig, dann bewegt sich der Schneefall in Richtung Karawanken und Unterkärnten. Im Klagenfurter Becken mischt sich im Laufe des Tages Regen dazu. Tagsüber lassen die Niederschläge langsam nach, es bleibt aber dicht bewölkt.