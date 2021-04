Der Winter durchkreuzt wieder die Frühlingsgefühle

Es bleibt kühl

Danach sollten in dieser Woche keine nennenswerten Niederschläge in Schneeform mehr folgen. „Allerdings bleibt es kühl mit Höchstwerten, die zwischen 6 Grad am Dienstag und 10 im Laufe der Woche schwanken“, sagt Dietz. In den Nächten ist mit Frost zu rechnen, der etwa im Raum Seefeld mit minus 10 Grad sehr stark ausfallen kann.