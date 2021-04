Partygäste wollten vor Polizei über Dach flüchten

Sie hatten extra eine Wohnung in Wien angemietet, um eine ausgelassene Party zu feiern. Weil die Feierlichkeiten in der Nacht auf Sonntag aber zu laut wurden, klopfte bald die Polizei an der Tür. Einige der 33 Feierfreudigen versuchten dann, übers Dach zu flüchten - ohne Erfolg.