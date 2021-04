Autsch! Lafnitz kassiert 1:4 im Zweitliga-Schlager

„Können durchaus Großes erreichen“

Im Herbst hat hingegen der GAK BW Linz daheim mit 3:1 besiegt - am Sonntag bei der Matinee (10.30) in Oberösterreich wollen die Roten beim Tabellendritten neuerlich zuschlagen: „Unsere Ausgangslage ist gut“, sagt Kapitän Marco Perchtold, „wir nehmen viel positive Energie vom 4:1-Sieg in Amstetten mit und sind voller Tatendrang.“ In der Teampause hat Coach Gernot Plassnegger auf ein neues Spielsystem umgestellt: „Wir sind dadurch variantenreicher geworden“, so Perchtold, „sind jetzt schwerer auszurechnen. Außerdem sind wir in einer tollen Ausgangslage: Wir können sehr wenig verlieren, aber durchaus Großes erreichen.“