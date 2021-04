Ybbser wollen nun Neuwahlen

Eine Feier, aber gleich mehrere Verlierer. Denn nach den Eskapaden im Anschluss an die vergangene Gemeinderatssitzung werden nun immer mehr Details bekannt – und allesamt rücken sie die Ortspolitik in kein gutes Licht. Neuen Augenzeugen-Berichten zufolge soll von Vertretern mehrerer Fraktionen in der Stadthalle nämlich ohne Schutzmaske im Gesicht, dafür aber mit reichlich Wein und Sekt in der Hand und bis weit nach Mitternacht gefeiert worden sein. Auch Gerüchte um weitere Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen machen in der Gemeinde weiter die Runde. Aufzuklären hat all diese Vorwürfe nun aber die benachbarte Polizeiinspektion in Pöchlarn. Denn weil ein örtlicher Ermittler auch als Stadtrat für die SP tätig ist, gilt dieser als befangen. Für viele Ybbser steht jedenfalls fest: „Unsere hohen Politiker müssen genauso bestraft werden wie wir Bürger.“ Und nachdem Rücktritte bislang ausblieben, wird der Ruf nach Neuwahlen immer lauter