Zangerl für Anpassung der Arbeitslosengeld-Fristen

Der schwarze Tiroler Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl fordert Corona-bedingt die Anpassung der Fristen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wegen der derzeitigen Bestimmungen beim Arbeitslosengeld würden vor allem Tourismusmitarbeiter in die Notstandshilfe gedrängt, kritisierte Zangerl in einer Aussendung am Donnerstag.