Impf-Chaos: Wieder Lieferengpass bei AstraZeneca

Am Mittwoch schaffte Wien 6187 Impfungen. Mehr ist derzeit in Wien wohl nicht drinnen. Aber bei all den Pannen, die sich im Hintergrund abspielen, ist dieses Tempo auch kein Wunder. „Am Mittwoch um 14.29 Uhr habe ich erfahren, dass es bei AstraZeneca wieder einen Totalausfall gibt“, ist Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verärgert.