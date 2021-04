Heimische Winzer locken mit Online-Verkostungen

Wein wird zugesandt

Das Konzept ist einfach: Anstatt die Weine vor Ort auszuschenken, werden Pakete mit Flaschen an die Kunden versendet. Gemeinsam wird dann, etwa via Zoom oder Microsoft Teams, zu einem vereinbarten Termin der Rebensaft virtuell verkostet. Beim gemütlichen Event in den eigenen vier Wänden fehlt natürlich der persönliche Kontakt zu den Winzern, „ein digitaler Austausch ist aber besser als gar keiner“, sind sie sich einig.