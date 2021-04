„Pädagogen wären ohne Versäumnisse längst geimpft“

Die Verantwortung für die derzeitige Lage, in der auch die Psyche der Kinder stark leidet, sieht Heinisch-Hosek bei der Bundesregierung: „Hätte die Regierung beim Impfen nicht so viel Zeit versäumt“, so die Abgeordnete, „hätte man damals schon ordentlich Impfstoff bestellt, wäre das pädagogische Personal bereits durchgeimpft. Die Versäumnisse haben ihren Ursprung schon vor Monaten.“ Jetzt, so Heinisch-Hosek, müssten Kinder und Eltern leiden: „Wie kalt muss das Herz eines Kanzlers sein, dass er das akzeptiert?“