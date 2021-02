„Nicht nur Jugendliche, auch Kindergartenkinder“

Es gebe durchaus Schutzfaktoren, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater. Etwa 70 Prozent der Kinder und Familien kämen gut durch die Krise, vor allem durch gesunde Beziehungen. Kinder und Jugendliche, die ein harmonisches Familienklima genießen und auch erwachsene Bezugspersonen außerhalb der Familie haben, wie etwa Tanten oder Taufpatinnen, seien besser geschützt, so Thun-Hohenstein. Umgekehrt sei das Risiko einer psychischen Belastung höher, je härter eine Familie von der Pandemie betroffen sei, entweder durch Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit oder erhöhte Arbeitslast der Eltern. „Die Notfalltelefone bei Kinder- und Jugend-Helplines laufen heiß“, weiß Thun-Hohenstein. „Wir sehen eine deutliche Zunahme der Auslastung. Wir sind teilweise an unsere Grenzen gestoßen und die Regelversorgung funktioniert nicht mehr so wie sonst“, bestätigt Sevecke: die Anzahl der Akutaufnahmen sei so hoch, dass reguläre Therapien nicht in gewohntem Maß möglich sind. Besonders benachteiligte Kinder, in deren Familien etwa psychische oder physische Gewalt herrscht oder die bereits psychisch vorerkrankt sind, erreiche man nur mehr schwer, sagt Sevecke: „Die Schwelle, in die Klinik zu gehen, ist hoch; es gibt wenig Anlaufstellen, die Kontrollmechanismen sind weggebrochen, weil kein Klassenlehrer regelmäßig schaut, weil keine Schulärztin oder Schulpsychologin da ist. Daher plädieren wir dafür, dass wir möglichst schnell zum normalen Alltag zurückkehren“.